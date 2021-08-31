السعودية تعترض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها

2021/08/31 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض صباح الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون وقوع إصابات.ونقلت وكالة الأنباء السعودية … Readmore

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