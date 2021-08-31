التربية: اليوم سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط

2021/08/31 | 11:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، أنها ستعلن نتائج الثالث المتوسط اليوم الثلاثاء، 31 آب/أغسطس.

وقالت الوكالة الرسمية إنها "ستنشر النتائج عبر مواقعها وتطبيقها ومنصاتها الالكترونية".

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