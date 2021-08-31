2021/08/31 | 11:21 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: اليوم سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت وزارة التربية، أنها ستعلن نتائج الثالث المتوسط اليوم الثلاثاء، 31 آب/أغسطس.
وقالت الوكالة الرسمية إنها "ستنشر النتائج عبر مواقعها وتطبيقها ومنصاتها الالكترونية".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: اليوم سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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