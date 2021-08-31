الحبس لمدير بلدية خالف واجباته الوظيفية في بابل

2021/08/31 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالحبس لمدير بلدية خالف واجباته الوظيفية في بابل، فيما اشارت إلى ان المدان خالف بنود عقد لتجهيز آليات دون علم الجهة المستفيدة.وذكرت الهيئة في بيان، أن”محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قراراً يقضي بحبس مدير بلديَّة المسيب السابق لمدة سنةٍ؛ استناداً إلى […]

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