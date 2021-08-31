2021/08/31 | 11:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يصد تعرضًا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصد تعرضًا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصد تعرضًا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).