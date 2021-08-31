وزير الدفاع العراقي: الخروقات التركية للسيادة العراقية لها مبررات

2021/08/31 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن الخروقات العسكرية التركية لسيادة العراق لها مبررات، مشيراً إلى اتفاقيات والتزامات دولية تربط البلدين.وقال عناد خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، إن “الخروقات التركية لسيادة العراق لها مبررات، وأن الجيش … Readmore

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