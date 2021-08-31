2021/08/31 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2021)، إنه "استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي تهدف إلى انجاح العملية الديمقراطية واكمال إجراءات اقامتها في تشرين الأول المقبل على اتم وجه، ومن أجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم، أصدرت اللجنة الأمنية العليا أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة لمرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى لغرض التشاور معهم للوصول إلى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية".

واضافت، "كما وجهت اللجنة الأمنية العليا آمر قاطع المسؤولية في المنطقة سواء في محل سكن المرشح أو مكان عمله لتقديم الإسناد للمرشحين عند الحاجة أو إخبار الأجهزة الامنية عن أي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته، وشملت التوجيهات بأهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الأمنية الفرعية في كل محافظة".

وتابعت، "كما شملت التوجيهات آنفاً تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الأمنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشأن التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حماية الانتخابات توجه بإجراءات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حماية الانتخابات توجه بإجراءات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).