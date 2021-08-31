2021/08/31 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قارافاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بخروج تظاهرة حاشدة من الخريجين امام مبنى تربية ذي قار.وقال مراسلنا إن "مجموعة من الخريين نظموا اليوم تظاهرة حاشدة امام مبنى تربية المحافظة للمطالبة بتعيينهم ضمن درجات الحذف والاستحداث او شمولهم ضمن وجبات المحاضرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة امام مبنى تربية ذي قار .. هذه اهدافها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرة امام مبنى تربية ذي قار .. هذه اهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).