2021/08/31 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حدد عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، اليوم الثلاثاء، موعد دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا للعراق.وقال سعدون في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "وفق التوقعات بان الموجة الرابعة لفيروس كورونا ربما تدخل منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق في ايلول القادم لكنها تبقى تخمينات للموقف الوبائي خاصة وان هناك نزول في معدل الاصابات لكن حدة الانتشار مستمرة واعداد تقاس على عدد المسحات".واضاف، ان "65% من الوفيات بسبب الوباء في ديالى كانت للاعمار فوق 60% ممن يعانون امراض مزمنة وبعضهم وصل وهو في حالىة حرجة للاسف بسبب اعتماده على العلاج على يد ممرضين لكن الامر المهم الذي يجب الانتابه له بان كل الوفيات حصلت في صفوف المصابين الغير ملحقين ما يدلل على اهمية اللقاحات في درء مخاطر سقوط المزيد من الضحايا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة الصحية تحدد موعد دخول الموجة الرابعة للعراق وتكشف عن مفاجاة في الوفيات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة الصحية تحدد موعد دخول الموجة الرابعة للعراق وتكشف عن مفاجاة في الوفيات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).