اللجنة الأمنية تصدر توجيهاً بشأن الانتخابات المقبلة

2021/08/31 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن الانتخابات المقبلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات والتي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم اصدرت اللجنة الامنية العليا اوامرها الى الاجهزة الامنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الامنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة لمرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل اخرى لغرض التشاور معهم للوصول الى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية".

وأضافت ان "اللجنة الامنية العليا وجهت امر قاطع المسؤولية في المنطقة سواء في محل سكن المرشح او مكان عمله لتقديم الاسناد للمرشحين عند الحاجة او اخبار الاجهزة الامنية عن اي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته , وشملت التوجيهات باهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفرعية في كل محافظة"، مبينة ان "التوجيهات شملت انفاً تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الامنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشان التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ اجراءات الحماية المناسبة لهم".

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