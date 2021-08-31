طيران الملكية الأردنية يرفع رأس ماله لتمويل خطة التحول ومواجهة تحديات كورونا

2021/08/31 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طيران الملكية الأردنية عن رفع رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون دينار (نحو 70.5 مليون دولار) لتمويل خطة التحول ومواجهة تحديات فيروس كورونا المستمرة.

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