الصحة العالمية ويونيسف تحذران من اغلاق المدارس: هذه الخطوة لها آثارا كارثية

2021/08/31 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال يونيسف من إغلاق المدارس مستقبلاً.

ودعت المنظمتان الحكومات في أوروبا إلى ضمان أن تظل كل المدارس مفتوحة رغم انتشار كورونا، وقالتا في بيان مشترك إن الإجراءات التي يمكن أن تساعد في إبقاء المدارس مفتوحة تشمل عرض التطعيم على المعلمين والأطفال فوق الاثني عشر عاماً، وضمان تهوية جيدة للفصول، وإبقاء عدد محدود من التلاميذ قدر المستطاع والتباعد ما بين الطلاب وإخضاعهم للاختبارات بانتظام

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه إن الجائحة تسببت في أسوأ عرقلة كارثية للتعليم المدرسي في التاريخ مشيرا الى ان التعليم المدرسي ضروري للصحة النفسية والمهارات الاجتماعية

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