النصر: الوضع السياسي لن يتغير بعد الانتخابات والصدر لا يمثل أكثر من 10% من الشعب العراقي

2021/08/31 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول الكثير من العراقيين على الانتخابات التشريعية المبكرة في احداث تغييرات جوهرية على العملية السياسية، تغييرات تكون ممهدة لتشكيل حكومة عراقية تأخذ على عاتقها انتشال الواقع العراقي بعلاته الكثيرة، والانتقال به الى تعديل مسارات الدولة العراقية التي تضمن حقوق العراقيين … Readmore

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