احباط تعرض لداعش استهدف نقطة أمنية في الموصل

2021/08/31 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، احباط تعرض لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء 56 في الحشد الشعبي، احبط تعرضًا لعصابات داعش على نقطة امنية في الموصل".

واضاف البيان، "التعرض حدث ضمن قاطع الفوج الثالث للواء حيث تصدى اللواء للتعرض واجبر الدواعش على الفرار لجهة مجهولة، دون تسجيل أي خسائر بشرية او مادية".

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