حكومة البصرة تبحث مع ممثلة منظمة اليونسيف الارتقاء بالواقع التربوي بالمحافظة

2021/08/31 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مع ممثلة منظمة اليونسيف في العراق ، شيما سان غوبتا ، الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، وتطوير مدارس المحافظة .واكد التميمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي " " ضرورة الإسراع بفتح مشروع الصفوف التمهيدية والتي ستكون نموذجا لهذا المشروع في قضاء شط العرب ، وذلك خلال اللقاء الثاني الذي جمعهما في مقر الحكومة المحلية".واضاف ان" الحكومة المحلية في البصرة ، وضمن خطتها لدعم القطاع التربوي لعام 2021 ، وحال وصول التخصيصات المالية ، واصبح هناك دعم لصندوق ( البترو دولار ) فمن الممكن العمل وفق الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة حول مشروع إنشاء الصفوف التمهيدية الخاصة للأطفال كروضات مصغرة ، ومن ثم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الابتدائية في مدارس البصرة".واشار الى ان" الحكومة المحلية بالبصرة قامت بتنفيذ العديد من المدارس ، وقد نفذت عام 2019 قرابة 235 مدرسة ، ومع ذلك تبقى البصرة بحاجة الى المزيد من المباني المدرسية بسبب الاكتظاظ الملحوظ للطلاب الذي تشهده البصرة جراء الدوام الثلاثي الذي لازالت تشهده بعض مدارس البصرة ، وستعمل الحكومة المحلية رغم ذلك على انشاء صفوف تمهيدية لتكون رياض الاطفال ، وتصبح ملحقة بالمدارس الابتدائية من اجل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في المحافظة".وتابع التميمي: عرضنا مقترحا على ممثل الامم المتحدة بالعراق باهمية الاستعجال بأنشاء الصفوف الثلاثة المقرر استحداثها كنموذج في بعض مدارس قضاء شط العرب ، واختبار هذه التجربة والاستفادة منها لتعميمها على بقية مدارس البصرة ، وستكون الحكومة المحلية داعمة كليا لهذه الخطوة من اجل الارتقاء بالواقع التعليمي ، فيما وعدت ممثلة الامم المتحدة بالعمل والاسراع بتقديم وتنفيذ هذا المشروع التعليمي التجريبي والوصول الى النتائج المرجوة لدعم القطاع التربوي في البصرة"./انتهى

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