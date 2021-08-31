2021/08/31 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في لويزيانا بعد إعصار إيدا سيخفض الطلب على الخام من مصافي التكرير بالوقت الذي يخطط فيه المنتجون العالميون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار تراجع أسعار النفط بسبب إعصار “إيدا” المركز الخبري الوطني.

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