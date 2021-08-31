طقس العراق.. متى ستنكسر موجات الحرارة الشديدة؟

2021/08/31 | 12:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة.

من المتوقع انكسار شدة الحرارة في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة

وقال بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحوًا حارًا، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث ستسجل درجات حرارة في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار وكربلاء المقدسة وواسط، فضلاً عن النجف الأشرف وميسان والمثنى والبصرة، 47 درجة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

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وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحوًا في المنطقة الوسطى، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما ستشهد انخفاضًا طفيفًا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم"، مشيرًا إلى أن "الطقس في يوم الجمعة سيكون صحوًا وسيشهد انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المنطقتي الوسطى والشمالية، ولا تغير بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

ولفت الى أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحوًا وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، في حين أن الطقس سيكون صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".

وتشير التنبؤات الجوية، إلى "انكسار" شدة الحرارة في معظم مدن البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "خرائط الطقس تشير إلى انتهاء الأجواء الرطبة في محافظتي البصرة وميسان مساء يوم الجمعة أو ليله، مع تحول الرياح شمالية غربية، والتي ستستمر طوال الأسبوع المقبل، لتكون مصحوبة ببعض النشاط في وسط وجنوب البلاد".

وأضاف عطية، "من المتوقع انكسار شدة الحرارة في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة، أما مدن الجنوب فانكسار شدة الحرارة سيكون يوم السبت، وهذا لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية الحارة".

تشير التوقعات إلى موجات من الغبار الخفيف بدءًا من الجمعة المقبل

وتابع، أن "التوقعات تشير إلى موجات من الغبار الخفيف يوم الجمعة المقبل، لتشمل مدن غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط".

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