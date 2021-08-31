واشنطن تنقل عمليات سفارتها من كابول إلى الدوحة

2021/08/31 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الإثنين أن الولايات المتحدة علقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان، ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى الدوحة في قطر، مشيراً إلى “المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي” في البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان.

وقال بلينكن للصحافيين بعد إعلان البنتاغون انسحابه من أفغانستان: “اعتباراً من اليوم، علقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة”، مشيراً إلى إخطار الكونغرس بالقرار لاحقاً.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كل أمريكي يرغب في مغادرة أفغانستان، ولفت إلى أنّ عدداً ضئيلاً من رعايا بلاده، أي ما بين 100 و200 أمريكي، لا يزالون هناك.

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