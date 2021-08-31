كم يتقاضون؟.. مؤسسة الشهداء العراقية تكشف اعداد الضحايا الايرانيين المسجلين لديها

2021/08/31 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مؤسسة الشهداء العراقية، الثلاثاء، بتسجيل اسماء جميع الضحايا الايرانيين بدأ من الذين سقطوا بيد النظام العراقي السابق وصولا الى الحرب الأخيرة ضد داعش في المؤسسة، لكي ينالوا كافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها العراقيون، رافضا الكشف عن رواتبهم.

وذكر مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (31 آب 2021)، ان "جميع ضحايا إيران بحرب داعش مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء حسب المادة رقم (2) لسنة 2016، والذي يشمل فئتين شهداء جرائم حزب البعث ومن ضمنهم طلبة الحوزة الايرانيين المقيمين في العراق، إضافة إلى شمول كل متطوع قاتل الإرهاب في العراق".

واضاف المندلاوي، ان "القانون يشمل العراقيين وغير العراقيين من المقيمين في البلاد،" رافضا الاجابة على سؤوالنا بشأن رواتبهم."

واوضح، ان "عدد الايرانيين الذين قضوا خلال الحرب ضد داعش بلغ 170 إيرانيا، وهم مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء"، لافتا الى ان "عوائلهم لم تروج معاملاتهم حتى الآن".

واشار الى "انهم بانتظار ترويج معاملاتهم وتسجيلهم لكي ينالوا كافة الحقوق والامتيازات ضمن القانون المقرر".

وذكر السفير الايراني ايرج مسجدي يوم امس ان"ما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش، فإيران وقفت إلى جانب العراق وقد استشهد عدد من الإيرانيين على الأراضي العراقية وأسماءهم مسجلة في مؤسسة الشهداء العراقية".

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