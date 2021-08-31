طالبان: هزيمة أمريكا درس لكل الغزاة.. الأخيرة تعلّق عمل سفارتها

2021/08/31 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغداداعتبرت حركة طالبان أن هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان “درس كبير للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي، ودرس للعالم”، فيما أعلنت واشنطن تعليق عمل سفارتها لدى كابول.وجاء تصريح الحركة على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، من على مدرج مطار كابول، بعد ساعات من سحب الولايات المتحدة آخر جنودها من أفغانستان.وهنأ “مجاهد” الأفغان بانتصارهم بعد ساعات …

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الأخيرة تعلّق عمل سفارتها أولاً على النور نيوز.

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