السعودية.. إصابة ثمانية أشخاص في هجوم ثان على مطار أبها

2021/08/31 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن هجوم بطائرة مسيرة، الثلاثاء، استهدف مطار أبها الدولي جنوب غرب المملكة، وأوقع 8 جرحى، وتسبب بأضرار في طائرة مدنية.

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