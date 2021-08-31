“المركز الخبري” ينشر نتائج الثالث المتوسط

2021/08/31 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، روابط نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في عموم العراق.وأدناه رابط نتائج امتحانات مدارس مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية: https://drive.google.com/drive/folders/116gy9x4sa-dHN8phjNGYWCU3MWLzWQw9 وسيتم نشر روابط جميع […]

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