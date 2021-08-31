الخارجية الايرانية: رئيسي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

2021/08/31 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وأوضح عبد اللهيان أن التخطيط لهذه الزيارة يجري من الآن “لأننا بصدد الاستفادة من الطاقات الجيدة للمنظمة في توجهات الحكومة الاقتصادية وقد حظيت ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع اعضاء المنظمة باهتمام إيران على […]

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