التربية تطلق نتائج الصف الثالث المتوسط (رابط وتحديث مستمر)

2021/08/31 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأت وزارة التربية، بإطلاق نتائج الصف الثالث المتوسط، عبر مواقعها ومنصاتها الرسمية.

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وتنشر الوزارة تباعاً النتائج الخاصة بالمحافظات، وفي حال تعثر الدخول إلى موقع النتائج، فإن ذلك يعود للضغط الحاصل ودخول أعداد هائلة من المستخدمين في الوقت نفسه.

للإطلاع على النتائج المتوفرة لغاية الآن: اضغط هنا

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