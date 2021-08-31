(بغداد اليوم) تنشر نتائج الصف الثالث المتوسط

2021/08/31 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم)، الثلاثاء، نتائج امتحانات طلبة الثالث المتوسط.نتائج الصف الثالث المتوسط الرصافة الثانية اضغط هنــــانتائج الصف الثالث المتوسط الكرخ الثانية: اضغط هنــا

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