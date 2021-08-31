أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد العودة إلى مانشستر يونايتد

2021/08/31 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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لا أطيق الانتظار ..



بهذه الطريقة علق كريستيانو رونالدو على عودته من جديد إلى مانشستر يونايتد، وذلك بعدما تم الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة

يونايتد أعلن قبل قليل تعاقده رسميًا مع الدون، عبر الموقع الرسمي، إذ وقع اللاعب على عقد مع النادي، لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم آخر

جاء هذا بعدما كان أعلن مانشستر يونايتد الجمعة الماضي اتفاقه مع رونالدو على العودة إلى أولد ترافورد ، وذلك رغم أن كافة التقارير كانت تشير إلى اقترابه من الرحيل صوب مانشستر سيتي.

وفي هذا الصدد نشر الموقع الرسمي تعليق كريستيانو رونالدو على العودة إلى مان يونايتد، حيث قال هذا النادي كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني كل الرسائل التي تلقيتها منذ إعلان عودتي يوم الجمعة.

وأضاف لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى.

وأكمل أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد المباريات الدولية، وآمل أن نحظى بموسم ناجح للغاية في المستقبل.

تجدر الإشارة أنه من المتوقع وصول كريستيانو رونالدو إنجلترا، تحديدًا، مدينة مانشستر، من أجل الانضمام إلى الشياطين الحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن المباراة الأولى التي سيظهر فيها رونالدو مع مانشستر يونايتد، من المتوقع أن تكون ضد نيوكاسل، عقب العودة من التوقف الدولي.

وسيلاقي مان يونايتد نظيره نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، على ملعب أولد ترافورد.

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