2021/08/31 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صندوق النقد العربي نسخته الرابعة عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" عن الأداء الاقتصادي للدول العربية.حيث شمل التقرير توقعات بتأثر المستوى العام للأسعار بالدول العربية في عامي 2021 و2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات معدل التضخم في الدول العربية خلال 2021 و2022.. إليكم النتائج) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات معدل التضخم في الدول العربية خلال 2021 و2022.. إليكم النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).