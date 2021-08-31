(واع) تنشر نتائج الثالث متوسط

2021/08/31 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (واع) تنشر نتائج الثالث متوسطللاطلاع على النتائج اضغط على رابط قناة وكالة الانباء العراقية (واع) في التلغرامالكرخ الأولى​https://t.me/inainaiq​​​الرصافة الثانيةhttps://t.me/inainaiq

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