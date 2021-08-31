صدور توجيهات أمنية تتعلق بحماية المرشحين

2021/08/31 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، توجيهات جديدة لحماية المرشحين وتأمين سلامتهم.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات والتي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات …

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