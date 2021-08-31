2021/08/31 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، نتائج الثالث المتوسط.وللاطلاع نتائج الثالث المتوسط للرصافة الثانية اضغط هنا

ظهرت المقالة عاجل..



نتائج الثالث المتوسط للرصافة الثانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. نتائج الثالث المتوسط للرصافة الثانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. نتائج الثالث المتوسط للرصافة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).