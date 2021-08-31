ممثل المرجعية العليا يحذر من خطورة التهاون في التغيير والإصلاح

2021/08/31 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/حذر ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ،من خطورة تهاون المجتمع وعدم اكتراثه بالإصلاح والتغيير للمجتمع وللآخرين.وقال الكربلائي في تسجيل فيديوي في معرض تعليقه على ثورة الإمام الحسين (ع)، ان "الشعور بالمسؤولية من قبل الفرد تجاه نفسه ومجتمعه، وشعور المجتمع بالمسؤولية تجاه نفسه هي من مقومات الحفاظ على الروح الاصلاحية في المجتمع".وأضاف، أن "الشعور بعدم الاهتمام وعدم الاكتراث بإصلاح المجتمع تكاد أن تصبح ظاهرة مجتمعية لدى مجتمعنا، ومنطق الكثير من أبناء المجتمع أنه لا يكترث ولا يهتم لما يدور حوله .وأوضح ، ان "الإمام الحسين (ع) في حركته الإصلاحية يريد أن يعطي مقوماً أساسياً وهو أن كل فرد وكل مجتمع حتى يحافظ على صلاحه واستقراره وقيم الخير والإنسانية لا بد أن يكون له تحرك دائم، وهذا التحرك لا يحصل إلا إذا شعر الأنسان كفرد والإنسان كمجتمع بالمسؤولية عن الآخرين".وأشار الى أن "الإمام الحسين (ع) يريد ان يشعر الآخرين أن صلاح الفرد لوحده لا يكفي، وهذا الصلاح قابل للزوال بفعل المؤثرات الداخلية والخارجية، بل لا بد ان يكون هناك تحرك لإدامة هذا الصلاح، ولا يكون ذلك إلا بتحرك الفرد والمجتمع".وأكد الكربلائي، حاجة المجتمع الى تحرك النخبة للدعوة الى الخير في جميع المجالات واستشعار المسؤولية تجاه المجتمع والتحرك دائماً للحفاظ على هذا الصلاح./انتهى.

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