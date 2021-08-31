اللجنة الامنية العليا للانتخابات تتخذ اجراءات لتأمين المرشحين

2021/08/31 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت اللجنة الامنية العليا للانتخابات عن اجراءات لتأمين المرشحين.وقالت في بيان انه "استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة الامنية للانتخابات والتي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات القادمة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم اصدرت اللجنة، اوامرها الى الاجهزة الامنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الامنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة لمرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل اخرى لغرض التشاور معهم للوصول الى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الامنية".واضاف، البيان ان "اللجنة، وجهت امر قاطع المسؤولية في المنطقة سواء في محل سكن المرشح او مكان عمله لتقديم الاسناد للمرشحين عند الحاجة او اخبار الاجهزة الامنية عن اي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته"، مشيرا الى ان "التوجيهات اشارت الى اهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفرعية في كل محافظة".واكد، البيان اهمية"تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الامنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشان التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ اجراءات الحماية المناسبة لهم"./انتهى

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