2021/08/31 | 12:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد اللهيان: رئيسي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان: رئيسي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان: رئيسي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).