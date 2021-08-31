مريضة بهاق تعاني في الصمت

2021/08/31 | 12:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد بركات البهاق مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي، و ظهور بقع بيضاء اللون في الجلد، او في اي جزء من الجسم و رغم ان البهاق لا يعد مرضا معدياً، الا ان معاناة مرضى البهاق لا تنتهي.منذ تشخيص المرض و معرفة سبب المشكلة الصحية تبدا رحلة العلاج و تبدا معها رحلة اخرى …

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