وزير الاسكان الاسبق بنكين ريكاني لـ / نينا / : حاجة العراق الى ملايين الوحدات السكنية في ارتفاع مستمر

2021/08/31 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد وزير الاسكان الاسبق بنكين ريكاني :" ان حاجة العراق الى ملايين الوحدات السكنية في ارتفاع مستمر ".وقال ريكاني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاستثمار في المجمعات السكنية ليس الحل الوحيد"./انتهى5

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