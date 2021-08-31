التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للثالث المتوسط

2021/08/31 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط، للعام الدراسي (2020 - 2021)النتائج لجميع المحافظات، على الروابط التالية :- الكرخhttps://drive.google.com/drive/folders/1KRuW_eWSc05NIkx2EeWIjbwaTIv9aOiL?usp=sharing- الرصافةhttps://drive.google.com/drive/folders/1Fw276WAvHcW5PakqnQBUxOmIuwkM_-Zt?usp=sharing- بصرة - ذي قار - بابل - قادسية - نجف - واسط - كربلاء - ميسان - المثنىhttps://drive.google.com/drive/folders/1oo61laaEtgk2qTp5UKYkxqkjq7yPYva0?usp=sharing- نينوى - صلاح الدين - الانبار - كركوك - ديالى - اربيل - سليمانية - دهوك - خارج العراقhttps://drive.google.com/drive/folders/1mHUz3YhmqAQ0do2kAlEZOfs6I80QcByj?usp=sharing

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