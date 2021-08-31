إيران تهدد برد مزدوج ضد أي تعرّض لسفينتها المتجهة إلى لبنان

2021/08/31 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان

الإيراني أبو الفضل عموئي إن أي تعرّض

للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان

سيواجه برد مزدوج.

وشدد عموئي على أن السفن الإيرانية

المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"،

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