2021/08/31 | 13:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 | 01:22 مساءً

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الحشد الشعبي: حزام بغداد بحاجة الى استمرار العمليات العسكرية

شدد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي، الثلاثاء، على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في مناطق حزام بغداد لابعاد خطر الارهاب، لافتا الى ان القوات الاميركية قد تستخدم الارهاب كورقة ضاغطة لضمان بقائها داخل العراق.



وقال الزيدي، ان “التوسعة في عمليات التطهير والتأمين مطلوبة في جميع مناطق حزام بغداد، اضافة الى ان الامر يحتاج الى متابعة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك لجنة الامن والدفاع النيابية”.



واضاف ان “العراق مقبل على انتخابات ويمر بمعترك سياسي عسير، اذ يحتاج ذلك الى عمليات نوعية من اجل تلافي المرور بمشهد مماثل لما تعيشه افغانستان”.

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