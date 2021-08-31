المكسيك تمنع عبور قافلة مهاجرين إلى الولايات المتحدة

2021/08/31 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشرطة المكسيكية أنها أوقفت قافلة بحوالي 300 مهاجر معظمهم من أمريكا الوسطى الإثنين في تشياباس بجنوب المكسيك أثناء محاولتها الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوقفت قوات كبيرة من الحرس الوطني المجموعة التي تتألف من غواتيماليين وهندوراسيين وسلفادوريين وعدد قليل من الهايتيين أثناء توجهها إلى الحدود، حسب شرطة ولاية تشياباس.

ودقق ضباط الهجرة المكسيكيون في وضع المهاجرين بمن فيهم النساء والأطفال قبل اعتقال 80 منهم.

وتظهر تسجيلات فيديو لوسائل إعلام محلية مهاجرين يرشقون بالحجارة عناصر الحرس الوطني الذين كانوا يغلقون الطريق.

ولجأ الذين تمكنوا من الإفلات من الشرطة إلى سكان المنطقة قبل إعادة تجميع صفوفهم لاستئناف رحلتهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة، إنه أوقف اثنين من عناصره عن العمل بعدما ظهرا في شريط فيديو، يضربان مهاجرين من القافلة التي تحركت السبت.

وغادرت قافلة أخرى تضم نحو 200 شخص المدينة الإثنين نحو الولايات المتحدة.

تضاعفت قوافل المهاجرين التي تضم عدداً كبيراً من القصر منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة.

ونشرت المكسيك أكثر من 27500 من أفراد القوات المسلحة على حدودها الشمالية والجنوبية للتعامل مع موجات الهجرة.

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