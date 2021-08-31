التوجيهات شملت تفعيل الجهد الاستخباري لتوفير الحماية المناسبة للمرشحين

2021/08/31 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة.

وشملت التوجيهات تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الأمنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشأن التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة لهم, كما شملت التوجيهات حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الأمنية الفرعية في كل محافظة علاوة على تقديم الدعم والإسناد للمرشحين و إخبار الأجهزة الامنية عن أي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته.

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