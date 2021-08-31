وزارة الزراعة تطلق مشروع لتمكين أكثر من 15 ألف عائلة من صغار المزارعين

2021/08/31 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة الزراعة مشروع ترميم وتعزيز مرونة النظم الغذائية الزراعية في جنوب العراق بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

ويهدف المشروع إلى تمكين أكثر من خمسة عشر ألف عائلة من صغار المزارعين الفقراء لتعزيز دخل المزارعين وخلق فرص عمل.

وكجزء من المشروع، نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الفاو، ورشة عمل لعرض نتائج تقييم الاحتياجات السريعة حول تطوير القطاع الزراعي والغذائي والاتفاق على التدخلات السريعة لسد الاحتياجات في المناطق الجنوبية المتمثلة في البصرة وميسان، وذي قار.

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