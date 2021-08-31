عاجل.. نتائج الثالث المتوسط للمحافظات الشمالية وخارج العراق

2021/08/31 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط لمديريات التربية في محافظات نينوى – صلاح الدين – الانبار – كركوك – ديالى – اربيل – سليمانية – دهوك – خارج العراق.* نتائج الثالث المتوسط للمحافظات الشمالية وخارج العراق

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نتائج الثالث المتوسط للمحافظات الشمالية وخارج العراق أولاً على النور نيوز.

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