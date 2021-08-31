خلية الازمة في ديالى ترجح دخول الموجة في شهر أيلول

2021/08/31 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت خلية الازمة الصحية في ديالى موعد دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا للعراق.

وقال عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون ان وفق التوقعات بان الموجة الرابعة لفيروس كورونا ربما تدخل منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق في شهر ايلول لكنها تبقى تخمينات للموقف الوبائي خاصة وان هناك نزول في معدل الاصابات لكن حدة الانتشار مستمرة واعداد تقاس على عدد المسحات.

واضاف، ان كل الوفيات حصلت في صفوف المصابين الغير ملحقين ما يدلل على اهمية اللقاحات في درء مخاطر سقوط المزيد من الضحايا.

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