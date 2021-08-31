الشرطة تلقي القبض على امرأة تقوم ببيع الأطفال في قضاء الزبير

2021/08/31 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت شرطة محافظة البصرة القبض على متهمة بالاتجار بالبشر في قضاء الزبير

وزارة الداخلية وفي بيان لها قالت ان شرطة البصرة القت القبض على امرأة تقوم ببيع الاطفال في منطقة الزبير مشيرة الى ان الشرطة تمكنت من التوصل الى مكان تواجد المتهمة وقبضت عليها داخل الدار وبصحبتها اربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهر الى شهرين إضافة لوجود طفلين اخرين، الاول يبلغ من العمر اربع سنوات والاخر سنتين ولا توجد مستمسكات اصولية للأطفال.

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