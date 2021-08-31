التحالف الدولي يعلن مقتل 3 من داعش بقصف جوي في الأنبار

2021/08/31 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، مقتل 3 عناصر في داعش في محافظة الأنبار.

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وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2021)، إن "الجهود المستمرة لقوات الأمن العراقية، في ضرب عصابات داعش من خلال حرمانها من الملاذات الآمنة والموارد اللازمة للعودة".

وأضاف، "استهدف مؤخراً طيران الجيش العراقي، 3 إرهابيين من عناصر داعش، تم رصدهم داخل عجلة نوع بيك آب أثناء تقديم الدعم الاستطلاعي لقيادة عمليات الأنبار".

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