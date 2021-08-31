2021/08/31 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشف السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، عن إن الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في العاصمة بغداد.

وقال مسجدي، في بيان باللغة الإنكليزية ترجمته (بغداد اليوم)، انه "أجرينا ثلاث جولات من المحادثات مع الجانب السعودي حتى الآن ، لكن لم تحدث اي محادثات في (مؤتمر بغداد)، التي جرت مؤخرا، مشيرا الى، انه ستعقد الجولة الرابعة من المحادثات بعد تشكيل الإدارة الإيرانية الجديدة".

وأضاف، ان "لدينا روابط قوية مع الشعب العراقي ، وقد أعلنا رسميًا أن إيران ستقف بحزم إلى جانب العراق للمساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة، مشيرا الى، أن "حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق وصل إلى 13 مليار دولار سنويا".

وتاب‘، ان "العراق يعاني من أزمة نقص في الكهرباء، وإيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانبه طوال هذه الأزمة، حيث تقوم إيران بتصدير نحو 47 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق لاستخدامه في محطات الكهرباء، مشيرا الى ان العراق يدفع ثمن صادرات الغاز بشكل متقطع".

واكد وقوف بلاده الى "جانب العراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا الى، ان "عددًا من الإيرانيين استشهدوا على الأراضي العراقية في الحرب على الإرهاب".

يشار الى ان العلاقات دبلوماسية بين إيران والسعودية تدهورت في أعقاب الهجوم على السفارة السعودية في طهران في كانون الثاني 2016 ، حيث نفت طهران في حينها ضلوعها بهذا الامر.

وازدادت العلاقة سوءا بعد اقدام السعودية على اعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، قبل ان تتوالى الاحداث التي ساهمت بالقطيعة السياسية، بسبب سياسات تصدير النفط وحرب اليمن والعلاقات مع الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح صادم.. إيران تحدد مكان مفاوضاتها المقبلة مع السعودية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح صادم.. إيران تحدد مكان مفاوضاتها المقبلة مع السعودية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).