2021/08/31 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ناشد عدد من مواطني حي العامل في بغداد، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنع إزالة منازلهم ضمن حملة رفع التجاوزات مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة وعدم توفر البديل.

ووجه مواطني محلة 805 في حي العامل الواقعة قرب الأسواق المركزية مناشدة إنسانية عبر (بغداد اليوم)، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للنظر بظروفهم الاقتصادية وعدم شمول منازلهم بحملة رفع التجاوزات كونها لا تتجاوز 16 منزل ويقطنوها منذ عام 2006 وحتى الان.

وأكدوا عبر مناشدتهم بأنهم لا يمتلكون البدائل لإيوائهم، بالإضافة الى انهم من العائلات الفقيرة.

وكانت امانة بغداد قد وجهت إنذارا بالإخلاء خلال 5 أيام لعدد من المنازل ضمن محلة 805 في حي العامل الواقعة قرب الأسواق المركزية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحذيرهم بالإخلاء خلال 5 أيام.. مواطنون يوجهون رسالة إلى الكاظمي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحذيرهم بالإخلاء خلال 5 أيام.. مواطنون يوجهون رسالة إلى الكاظمي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).