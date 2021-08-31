نهال عنبر في المستشفى بعد حادث بـ

2021/08/31 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلقى الفنّانة المصرية نهال عنبر الرعاية الطبية في أحد مشافي الساحل الشمالي، بعد تعرضها لإصابة أمس، أثناء مشاركتها بالعرض المسرحي "زقاق المدق" على خشبة مسرح "محمد عبد الوهاب" بالإسكندرية.

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