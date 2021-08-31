شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة

2021/08/31 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت شرطة محافظة نينوى، جريمة قتل في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، فيما ألقت القبض على الجناة في منطقة حي الخضراء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل باشراف قائد الشرطة واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والاستفادة من …

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