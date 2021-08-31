الصناعة تعلن المباشرة بتأهيل مصنع أدوية نينوى خلال 10 أيام

2021/08/31 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، المباشرة بتأهيل مصنع أدوية نينوى خلال 10 أيام.

جاء هذا القرار بعد تباحث الشركة مع برنامـج الأمـم المُتحـدة الإنمائـي حول مراحـل تأهيـل المصنـع.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والمعادن، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الشركة عقدت اجتماعا برئاسة مُدير مصانع سامراء محمـد عبـد القـادر مصطفـى مع مُمثلي برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي (UNDP) في مقر مصنع أدوية نينـوى.

الاجتماع ناقش مراحل تأهيل مصنع أدوية نينوى على مرحلتين، الأولى تتمثل برفع الأنقاض وترميم الحدائق وصُبغ الأرصفة وستُباشر المُنظمة بهذه المرحلة في غضون (10) أيام وبمُدة إنجاز ستستغرق (45) يوم فيما ستتضمن المرحلة الثانية إعادة تأهيل محطة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية للمصنع، وفقا للبيان.

هذه الاعمال سيتم تنفيذها من قِبل الشركات المُتخصصة في هذا المجال إذ وصلت المُنظمة إلى مراحل مُتقدمة لتأمين التخصيص المالي من قِبل الدول المانحـة، وفقا لوزارة الصناعة.

يشار إلى أن مصنع أدوية نينوى وبعد إنجاز مراحل التأهيل سيتمكن من إستيعاب وتشغيل الكثير من الأيدي العاطلة عن العمل من أبناء المناطق القريبة منـه.

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