مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على مكالمة إردوغان وولي عهد أبوظبي

2021/08/31 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، في منشور على تويتر، إن اتصال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كان "إيجابيا ووديا للغاية".

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